Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Selargius si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,4°C. Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà, portando un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 15,9°C. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera schiarita, ma le nuvole non abbandoneranno completamente il cielo. Infine, la sera si chiuderà con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 11,4°C.

Durante la notte, Selargius vivrà un clima tranquillo, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 10%. Le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a 9,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a risalire, toccando i 15,4°C entro le 11:00. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi attorno ai 8,9 km/h, e l’umidità scenderà al 42%. Non sono previste precipitazioni significative, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno qualche schiarita. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 45%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che si attesteranno sui 11,4°C. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità si manterrà intorno al 64%. La pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili, intorno ai 1031 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Selargius indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un finale sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e un cielo che continuerà a alternare momenti di sereno e nuvoloso. Gli amanti del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.8° perc. +8.3° Assenti 10.3 NO max 21 Maestrale 62 % 1023 hPa 5 nubi sparse +9.4° perc. +7° Assenti 17.1 NO max 33.8 Maestrale 65 % 1024 hPa 8 cielo coperto +11.6° perc. +10.2° Assenti 6.9 N max 11.5 Tramontana 53 % 1027 hPa 11 cielo coperto +15.4° perc. +14° Assenti 13 NO max 17.5 Maestrale 42 % 1028 hPa 14 cielo coperto +16.1° perc. +14.8° Assenti 9.9 NNO max 10.9 Maestrale 42 % 1028 hPa 17 nubi sparse +12.3° perc. +11° Assenti 5.7 E max 7.1 Levante 56 % 1030 hPa 20 cielo sereno +11.8° perc. +10.6° Assenti 8.8 E max 11.1 Levante 60 % 1031 hPa 23 cielo sereno +11.4° perc. +10.3° Assenti 10.9 E max 13.7 Levante 64 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.