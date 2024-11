Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Senago di Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 10°C, con valori minimi che toccheranno i 7,6°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 4 km/h.

Durante la notte, Senago avrà un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,6°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare qualche apertura, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno attorno ai 6,8°C alle 07:00, per poi salire fino a 10,4°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 15% al 72%, mentre l’umidità si manterrà sopra il 66%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C e l’umidità continuerà a rimanere elevata, intorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento rimarrà debole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 8°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%, mentre il vento continuerà a essere debole e senza raffiche significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Senago di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso la metà della settimana, quando potrebbero verificarsi schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno attendere ancora un po’ per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.8 ENE max 4.2 Grecale 77 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.2 E max 2.1 Levante 77 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.2 ESE max 2.7 Scirocco 81 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.5 SSE max 4.4 Scirocco 67 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.4° Assenti 4 ESE max 5 Scirocco 61 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.7 SE max 3.8 Scirocco 69 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.4 ENE max 2.1 Grecale 74 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 1.1 ENE max 2.1 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.