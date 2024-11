Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Senago si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nube che si farà strada nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,3°C e i 19,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, ma non si registreranno precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 4,5 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 7%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest – Nord Ovest, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno l’8%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,7 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà da 18% a 81%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. I venti continueranno a essere deboli, con una velocità che non supererà i 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 14,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37%, con venti che si faranno sentire leggermente, ma sempre sotto i 3 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Senago indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che potrebbe variare, ma senza significative precipitazioni. Si consiglia di approfittare di questa giornata di bel tempo per attività all’aperto, prima che l’autunno porti cambiamenti più marcati.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 4.4 ONO max 6.7 Maestrale 74 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.3° Assenti 4.3 ONO max 5.8 Maestrale 71 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.7° perc. +13.7° Assenti 2.9 O max 6.2 Ponente 59 % 1023 hPa 11 cielo sereno +18.2° perc. +17.3° Assenti 3.6 SO max 3.7 Libeccio 48 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.1° perc. +18.3° Assenti 3.1 S max 2.1 Ostro 47 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 1.2 SSE max 2.7 Scirocco 61 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.3° perc. +14.7° Assenti 1.9 NNE max 2.4 Grecale 68 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 3 NE max 3.4 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.