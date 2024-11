Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Senago indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento della situazione meteorologica. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 3,1°C, con una leggera diminuzione fino a 2,2°C nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà completamente, portando a una giornata soleggiata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 9,3°C intorno a mezzogiorno. La percezione del freddo sarà mitigata grazie a un vento che si manterrà fresco, con velocità che varieranno tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un comfort maggiore per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 8,2°C. Il cielo rimarrà sereno e il vento, pur mantenendo una certa vivacità, non creerà particolari disagi. L’assenza di precipitazioni garantirà un proseguimento della giornata senza interruzioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un’atmosfera tranquilla. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a un clima fresco ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno fresche, senza significative variazioni. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.5° perc. -0.7° prob. 1 % 11.8 O max 22.9 Ponente 76 % 995 hPa 5 nubi sparse +2.4° perc. -1.2° Assenti 13.8 ONO max 37.1 Maestrale 71 % 998 hPa 8 cielo sereno +5° perc. +1.5° Assenti 16.9 NNO max 43.5 Maestrale 45 % 1003 hPa 11 cielo sereno +8.8° perc. +6.3° Assenti 15.9 N max 35.5 Tramontana 30 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.2° perc. +7.5° Assenti 11.3 NNO max 24 Maestrale 25 % 1007 hPa 17 cielo sereno +6° perc. +3.9° Assenti 9.9 NO max 22.6 Maestrale 37 % 1011 hPa 20 cielo sereno +3.9° perc. +1° Assenti 11.6 NO max 26.7 Maestrale 42 % 1015 hPa 23 cielo sereno +3.1° perc. -0° Assenti 12 NNO max 26.4 Maestrale 41 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:44

