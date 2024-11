Previsioni Meteo Senago: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Senago indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature che si manterranno piuttosto miti durante il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un pomeriggio e una sera con cieli più coperti. Le temperature, che si attesteranno tra i 6,7°C e i 12,2°C, garantiranno un clima complessivamente gradevole, anche se la sensazione di freddo potrebbe aumentare con l’arrivo delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 7,0°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 7%, e il vento si manterrà debole, proveniente da direzioni variabili. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 10,3°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 12%, e il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 2,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 12,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento rimarrà debole, con una velocità di circa 3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà significativamente. Il cielo diventerà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 8,3°C e l’umidità aumenterà, arrivando al 76%. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Senago evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un contesto più nuvoloso nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno prepararsi a un clima più fresco e potenzialmente umido.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.3 ONO max 3.4 Maestrale 70 % 1019 hPa 4 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 1.9 NO max 2.8 Maestrale 70 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.1 NNO max 2.6 Maestrale 68 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.3° perc. +8.8° Assenti 1.8 SO max 2.2 Libeccio 53 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12.2° perc. +10.8° Assenti 3 SO max 3.1 Libeccio 51 % 1014 hPa 16 poche nuvole +10.5° perc. +9.2° Assenti 3.5 S max 3.6 Ostro 61 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.6 ESE max 3.6 Scirocco 71 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.5 E max 5.3 Levante 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.