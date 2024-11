Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 12°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nella serata.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La mattina si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima fresco e gradevole, con temperature che saliranno fino a 11°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle ore 15:00, quando si registrerà una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 11,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le nuvole aumenteranno notevolmente, portando a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno agli 8°C, con un’umidità che crescerà fino a raggiungere il 72%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con direzione est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Seregno evidenziano un inizio di giornata piacevole, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di precipitazioni. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.1 NNO max 3.2 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.5 N max 3.2 Tramontana 67 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.9 N max 3.2 Tramontana 64 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.2° perc. +8.6° Assenti 2.2 SSO max 1.8 Libeccio 50 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.5° Assenti 3.4 SO max 3.1 Libeccio 47 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.3° perc. +8.9° Assenti 2.6 S max 2.7 Ostro 57 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.6 E max 3.5 Levante 65 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.6 E max 3.9 Levante 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:48

