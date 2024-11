Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Seregno indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio relativamente sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia e neve nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 7,5°C e un minimo che scenderà fino a 2,1°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con il cielo che passerà da sereno a completamente coperto, accompagnato da precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni inizieranno con un cielo sereno, con una temperatura di circa 4,9°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, le nubi sparse prenderanno il sopravvento, mantenendo una temperatura attorno ai 4°C. La mattina si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno tra 4°C e 7°C. Le condizioni di umidità saranno moderate, intorno al 58%.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto e si verificheranno piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 6,3°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con valori che raggiungeranno i 1,12 mm di pioggia. L’umidità salirà notevolmente, arrivando a circa 79%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore deterioramento delle condizioni meteorologiche. Le piogge diventeranno più intense, e si prevede anche la possibilità di neve, con temperature che scenderanno fino a 2,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità toccherà punte del 95%. Le precipitazioni nella sera porteranno a accumuli significativi, con valori che potrebbero superare i 1,84 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo il maltempo di Giovedì, si prevede un miglioramento per Venerdì, con un ritorno a condizioni più serene, anche se le temperature rimarranno fresche. Tuttavia, il weekend potrebbe portare nuovamente condizioni variabili, con la possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del clima freddo dovranno prepararsi, poiché le temperature continueranno a scendere, rendendo necessario un abbigliamento adeguato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.9° perc. +2.9° prob. 3 % 8.5 NE max 14.6 Grecale 57 % 1008 hPa 5 nubi sparse +4.5° perc. +4.5° Assenti 4.2 NE max 9.1 Grecale 58 % 1009 hPa 8 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 1.9 N max 3.3 Tramontana 52 % 1010 hPa 11 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.5 S max 2.8 Ostro 48 % 1008 hPa 14 cielo coperto +7° perc. +5.9° prob. 25 % 6.6 ESE max 8.6 Scirocco 55 % 1004 hPa 17 pioggia moderata +4.2° perc. +2.6° 1.12 mm 6.6 NE max 14.9 Grecale 79 % 1002 hPa 20 pioggia moderata +2.4° perc. +0.2° 1.84 mm 7.7 NE max 13.4 Grecale 95 % 998 hPa 23 cielo coperto +2.7° perc. +2.7° prob. 80 % 3.7 NO max 6.2 Maestrale 91 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

