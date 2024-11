Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Seregno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,6°C e i 16,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento si manterrà debole, proveniente principalmente da Nord.

Nel corso della mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 65% di copertura alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,9°C entro le 11:00. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Il pomeriggio si presenterà con cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a toccare i 16,9°C alle 13:00 e 14:00. Le condizioni di bel tempo si manterranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, contribuendo a un comfort termico maggiore.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, oscillando tra il 31% e il 36%. Il vento continuerà a essere debole, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seregno indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 2.1 NNE max 3 Grecale 84 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 2 N max 2.5 Tramontana 84 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 1.5 NO max 3.1 Maestrale 81 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 3.7 SSO max 2.5 Libeccio 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 4.4 SSE max 3.1 Scirocco 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.2 SSE max 5.4 Scirocco 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 2.8 E max 4.3 Levante 83 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 2.1 ENE max 3.8 Grecale 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:00

