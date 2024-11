Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Seregno si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che farà la sua comparsa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli durante tutta la giornata, con valori che si attesteranno tra i 14,1°C e i 19°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 46% e il 71%.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 13°C, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra i 1,7 km/h e i 3,5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà dal 17% al 78%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso la sera. Il vento continuerà a mantenersi debole, con velocità che non supereranno i 3,7 km/h. Non sono previste precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto e gradevole.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno all’81%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 14°C entro le ore notturne. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole e non ci saranno segni di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno indicano una giornata di Sabato 2 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e un cielo che, sebbene inizialmente sereno, si coprirà di nubi nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un clima generalmente asciutto, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 4 NO max 5.8 Maestrale 71 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13° perc. +12.1° Assenti 3.7 NO max 5 Maestrale 68 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 1.7 ONO max 4.6 Maestrale 58 % 1023 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.1° Assenti 3.5 SSO max 3.1 Libeccio 47 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.9° perc. +18° Assenti 3.3 S max 2.4 Ostro 46 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +15.6° Assenti 0.9 E max 2.6 Levante 59 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 3.2 NNE max 3.5 Grecale 67 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 3.7 NE max 4.1 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:04

