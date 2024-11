Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11°C e +14,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto umida, ma senza precipitazioni significative previste.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai +12°C. La mattina seguirà la stessa tendenza, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +14°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h, provenienti principalmente da ovest.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +14,6°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che passerà dal 100% al 93%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’umidità. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +11°C, mantenendo il cielo coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature simili e condizioni di umidità elevate. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando le loro uscite in base alla copertura nuvolosa e alle temperature.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +11° prob. 2 % 2.1 OSO max 4 Libeccio 68 % 1028 hPa 5 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° prob. 7 % 3.2 OSO max 6.1 Libeccio 70 % 1027 hPa 8 cielo coperto +12° perc. +10.9° prob. 10 % 4.8 ONO max 9.3 Maestrale 64 % 1028 hPa 11 cielo coperto +14.2° perc. +13° prob. 10 % 2.3 OSO max 4.1 Libeccio 51 % 1026 hPa 14 cielo coperto +14.5° perc. +13.4° Assenti 5.3 SO max 5.3 Libeccio 52 % 1025 hPa 17 cielo coperto +13° perc. +11.9° Assenti 2.4 O max 4.9 Ponente 61 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.9° perc. +10.9° Assenti 1 ONO max 3.4 Maestrale 66 % 1025 hPa 23 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° Assenti 0.9 NNO max 2.8 Maestrale 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.