Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le condizioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Seregno si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà su valori moderati. Durante la giornata, le previsioni del tempo indicano una leggera fluttuazione delle temperature, che si attesteranno tra i 6,6°C e i 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con picchi di nuvolosità che raggiungeranno il 100% nel pomeriggio. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da 7,7°C a mezzanotte fino a raggiungere circa 6,9°C alle 5:00. Il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h.

Durante la mattina, ci sarà una leggera variazione nella copertura nuvolosa, che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,6°C alle 7:00 e saliranno fino a 10,1°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 1,2 km/h e 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 60% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C. L’umidità si manterrà tra il 57% e il 64%, mentre il vento continuerà a essere debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà con condizioni simili a quelle del pomeriggio, con temperature che scenderanno lentamente fino a 7,5°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà intorno al 72%. Anche in questo caso, il vento sarà debole e non ci saranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno indicano un Lunedì caratterizzato da un clima piuttosto stabile, con temperature moderate e cielo prevalentemente coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso il Martedì e il Mercoledì, quando potrebbero verificarsi schiarite temporanee. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e le temperature non subiranno variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 1.8 NE max 3.2 Grecale 71 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 1 NE max 2 Grecale 71 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.1 E max 2.3 Levante 74 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +9.1° Assenti 5 SSE max 4.4 Scirocco 62 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.5° perc. +9° Assenti 3.3 ESE max 4.3 Scirocco 57 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.5 SE max 3.6 Scirocco 64 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 1.5 NE max 2.2 Grecale 69 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 NNE max 2.5 Grecale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:47

