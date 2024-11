Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Seregno si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno per tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno piacevoli, con valori massimi che raggiungeranno i 17,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 1,5 km/h e i 4,4 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente gradevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra l’55% e il 85%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo l’85%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 17,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo una luminosità ottimale. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,8°C, mantenendo un clima ideale per attività all’aperto. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo continueranno a essere favorevoli. La leggera brezza da sud contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Anche in questo momento della giornata, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni di meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un autunno che si presenta particolarmente clemente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 2.2 N max 2.4 Tramontana 84 % 1027 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° Assenti 2.7 NO max 3.6 Maestrale 84 % 1026 hPa 7 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 1.8 ONO max 4.2 Maestrale 78 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 3.3 SSO max 2.5 Libeccio 62 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 3.7 S max 2 Ostro 55 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 3.2 SSE max 3.3 Scirocco 64 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 1.6 ENE max 2.9 Grecale 74 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 1.4 NNE max 2.4 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:02

