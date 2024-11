Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Seregno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,5°C. La mattina continuerà a presentarsi grigia, con una temperatura che salirà fino a 10,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 10,9°C. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 7,5°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Seregno saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord Est con velocità di circa 2,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 7,1°C a 10°C. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, mantenendosi intorno al 99%. Il vento continuerà a soffiare debole, con velocità che non supererà i 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 10,9°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 5,2 km/h, mentre l’umidità scenderà intorno al 57%. Questo potrebbe rendere il pomeriggio più gradevole rispetto alla mattina.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,5°C. Il vento sarà debole, con velocità che si attesterà intorno ai 2,3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno indicano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e un lieve miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un clima simile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano segni di cambiamento significativo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.7 NE max 3.2 Grecale 74 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.1 NE max 2.7 Grecale 74 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.3 N max 2.3 Tramontana 74 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.5 SSO max 2.8 Libeccio 62 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.8° perc. +9.4° Assenti 5.2 SSO max 4.2 Libeccio 58 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.3 SO max 5.1 Libeccio 65 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.1 NO max 3.4 Maestrale 72 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 3 % 2.5 NO max 3.7 Maestrale 74 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.