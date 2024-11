Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in una serata coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 12°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole aumenterà nel corso della giornata, portando a una copertura che arriverà fino al 100% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature attorno ai 8°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 11,8°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 4,8 km/h, prevalentemente da direzione sud.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a un cielo coperto entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con un’umidità che si attesterà tra il 46% e il 55%. Le precipitazioni non sono previste, mantenendo quindi una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 67%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seregno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una possibile variazione delle condizioni meteorologiche, che potrebbero portare a un clima più variabile nei giorni successivi. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.7 N max 3.3 Tramontana 67 % 1025 hPa 5 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 3 N max 4 Tramontana 66 % 1025 hPa 8 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 1.3 NO max 3.3 Maestrale 60 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.3° perc. +9.7° Assenti 4.8 S max 2.7 Ostro 49 % 1024 hPa 14 nubi sparse +11.9° perc. +10.3° Assenti 3.5 SSO max 2.1 Libeccio 46 % 1022 hPa 17 cielo coperto +10.1° perc. +8.6° Assenti 3 S max 3.9 Ostro 55 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.4 ESE max 3.5 Scirocco 63 % 1022 hPa 23 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.6 E max 5.8 Levante 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:51

