Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 6,8°C e umidità attorno al 60%. Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente fino a 7,8°C, mantenendo una probabilità di pioggia del 23%. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno attorno ai 7,5°C con umidità al 75%. La sera porterà pioggia leggera, con temperature intorno ai 7,3°C e umidità all’86%. Martedì, la pioggia persisterà, con temperature di 7,1°C e umidità al 87%. Mercoledì si prevede un miglioramento, con temperature fino a 9,9°C e cielo sereno in serata. Giovedì, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature attorno ai 6,7°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 6,8°C con una leggera brezza proveniente da Ovest, con velocità di circa 3,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 60%, e non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 11%.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno leggermente fino a 7,8°C entro le ore centrali della mattinata. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con velocità variabili tra 3 e 4 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 67%, mentre la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 23%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,9 e 3,3 km/h, sempre da Sud-Sud Ovest. L’umidità continuerà a crescere, toccando il 75%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle ore 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 7,3°C, con una leggera brezza da Ovest. Si registreranno piccole quantità di pioggia, con intensità variabile, e l’umidità salirà fino all’86%. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 33% entro le ore notturne.

Martedì 26 Novembre

La notte di Martedì 26 Novembre sarà caratterizzata da pioggia leggera che continuerà a cadere, con temperature intorno ai 7,1°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. Le precipitazioni saranno costanti, con valori che raggiungeranno i 0,2 mm.

Durante la mattina, la pioggia persisterà, mantenendo le temperature stabili attorno ai 7,4°C. Il vento sarà quasi assente, con velocità inferiori ai 2 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 93%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno agli 8°C. La pioggia sarà meno intensa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si attesterà attorno al 92%, mentre il vento continuerà a essere debole.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la pioggia che si attenuerà, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 7,7°C, con umidità che raggiungerà il 93%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che si aggireranno attorno ai 7,7°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,5 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 94%. Le precipitazioni continueranno a cadere, con valori che raggiungeranno i 0,32 mm.

Durante la mattina, la pioggia persisterà, mantenendo le temperature stabili attorno ai 7,9°C. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 92%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un passaggio a nubi sparse e temperature che saliranno fino a 9,9°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 7,5°C. L’umidità rimarrà intorno all’89%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 2,1 km/h.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà inizialmente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,7°C. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 3,2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’87%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che scenderanno a 5,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 2,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a 8,5°C, ma il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 7,6°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente umido e coperto, con piogge intermittenti in avvio settimana, seguite da un miglioramento verso Mercoledì e Giovedì. Le temperature si manterranno su valori moderati, senza eccessive escursioni termiche. Si consiglia di tenere a mente le condizioni di umidità e di pioggia, soprattutto nei primi giorni della settimana.

