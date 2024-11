Previsioni Meteo Seriate: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che raggiungeranno i 11,3°C durante la mattina. La presenza di nuvole aumenterà nel corso della giornata, portando a una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord e nord-est, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai 6°C, con cielo sereno e una leggera brezza. La mattina inizierà con condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 11,3°C a mezzogiorno. Durante questa fase della giornata, l’umidità si manterrà intorno al 61%, rendendo l’aria fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da poche nuvole a cielo coperto, con temperature che scenderanno a 9,4°C entro le ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82% nel tardo pomeriggio.

La sera continuerà con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 6°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, e i venti saranno leggeri, contribuendo a un clima fresco e umido. La giornata si concluderà con una leggera diminuzione delle temperature, mantenendo un cielo prevalentemente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seriate indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno fresche e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo opportuno prepararsi a giornate fresche e nuvolose.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6° perc. +4.9° Assenti 5.8 N max 5.7 Tramontana 78 % 1026 hPa 5 cielo sereno +5.6° perc. +4.5° Assenti 5.6 N max 5.4 Tramontana 77 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.7 NNO max 3.3 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.9° perc. +9.6° Assenti 4.8 SSO max 2.4 Libeccio 62 % 1024 hPa 14 cielo coperto +10.8° perc. +9.6° Assenti 4.5 SSO max 2.9 Libeccio 65 % 1022 hPa 17 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.4 NNE max 3 Grecale 82 % 1022 hPa 20 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.1 NNE max 4 Grecale 83 % 1022 hPa 23 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 4.5 ENE max 4.7 Grecale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:49

