Previsioni Meteo Seriate: il bollettino per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Seriate si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in una copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12,7°C e i 18,1°C, con un leggero aumento durante la mattina e un graduale abbassamento nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, i cieli si presenteranno inizialmente sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 28%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere un clima gradevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si potranno osservare poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 60%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, con punte di 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima subirà un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà a coprire quasi completamente il cielo, con un picco di 99% di nuvolosità attorno alle ore 13:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 18°C a 14,4°C entro le ore 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%, mentre il vento si presenterà debole, con intensità che non supereranno i 4,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,9°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si attesterà attorno al 36%. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord-Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate indicano una giornata di Sabato 2 Novembre con un inizio soleggiato e un successivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Seriate

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.3° perc. +11.5° Assenti 5.1 N max 5.8 Tramontana 73 % 1023 hPa 5 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 4.9 N max 5.5 Tramontana 72 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 0.8 N max 3.4 Tramontana 67 % 1023 hPa 11 poche nuvole +17.9° perc. +17.3° Assenti 4.1 SSO max 2.7 Libeccio 59 % 1023 hPa 14 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 2.8 S max 1.5 Ostro 64 % 1022 hPa 17 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.4 NNE max 4 Grecale 81 % 1024 hPa 20 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 6 NNE max 5.4 Grecale 80 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 5.7 NNE max 5.1 Grecale 77 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:02

