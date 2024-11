Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale passaggio verso condizioni più serene. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, mentre la temperatura salirà fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,6 km/h e i 4,9 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord e Sud. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, ma la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,5°C alle 17:00. Le condizioni di serenità continueranno a caratterizzare la giornata, con un’umidità che si attesterà attorno al 77%. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di freschezza, ma senza particolari raffiche.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, intorno ai 1024 hPa, mentre l’umidità si attesterà attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Seriate evidenziano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con un passaggio da condizioni nuvolose a un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi ma gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +8.7° Assenti 5.2 N max 5.1 Tramontana 72 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.1° perc. +8.7° Assenti 5 N max 5.1 Tramontana 69 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.1° perc. +8.8° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 69 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 3.5 S max 1.7 Ostro 57 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 3.4 S max 1.7 Ostro 56 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.1° perc. +10.2° Assenti 2.3 NE max 3.1 Grecale 75 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10° perc. +9.1° Assenti 5.9 NE max 6 Grecale 78 % 1024 hPa 22 cielo sereno +9.5° perc. +8.9° Assenti 6.1 NNE max 5.9 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:52

