Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina ci sarà un progressivo diradamento delle nuvole. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in lieve calo. La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno ulteriormente.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +7,2°C e una copertura nuvolosa del 89%. La pioggia leggera inizierà a cadere intorno alle 02:00, con una temperatura costante di +7°C e un’umidità che raggiungerà il 90%. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità che varierà dall’8% al 20% durante le prime ore. A partire dalle 05:00, il cielo tornerà a essere coperto, ma senza ulteriori piogge.

La mattina si presenterà con un miglioramento delle condizioni meteo. Alle 06:00, il cielo sarà ancora coperto, ma già dalle 07:00 si assisterà a un passaggio a nubi sparse, con temperature che scenderanno a +6,3°C. Le previsioni del tempo indicano che, tra le 08:00 e le 12:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che raggiungeranno i +9,8°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 88% al 69%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +10°C intorno alle 13:00 e 14:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 64%. Le condizioni rimarranno stabili, con venti leggeri provenienti da sud-ovest. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si registrerà un calo delle temperature, che scenderanno fino a +7°C entro le 17:00.

La sera di Giovedì 14 Novembre si preannuncia serena, con temperature che continueranno a scendere fino a raggiungere i +5,1°C entro le 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre il cielo rimarrà completamente sereno, permettendo una visibilità ottimale.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Venerdì e Sabato si prevede un clima stabile, con temperature che si manterranno intorno ai 5-10°C e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +7° perc. +7° 0.2 mm 2.6 E max 5.9 Levante 88 % 1022 hPa 5 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 20 % 2.7 NO max 4.2 Maestrale 89 % 1023 hPa 8 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.9 OSO max 6.3 Libeccio 83 % 1024 hPa 11 nubi sparse +9.5° perc. +8.7° Assenti 6.7 SO max 6.6 Libeccio 72 % 1023 hPa 14 nubi sparse +10° perc. +9.8° Assenti 4.8 SO max 6.8 Libeccio 66 % 1021 hPa 17 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.7 NNE max 5.6 Grecale 81 % 1022 hPa 20 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.4 NNE max 4.8 Grecale 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +5.1° perc. +4° Assenti 5.4 NNE max 4.7 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:48

