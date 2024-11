Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Seriate per Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 5°C e i 10°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e in serata, mentre il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, e non si prevedono precipitazioni. Il vento soffierà da Nord-Nord Est con intensità debole.

Durante la mattina, si assisterà a un leggero miglioramento con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 9°C intorno alle 10:00, mentre l’umidità scenderà leggermente. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte coperto, con una copertura nuvolosa che varierà dal 57% al 85%. Il vento continuerà a mantenersi debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un cielo nuovamente coperto e temperature che raggiungeranno il picco di 10°C alle 13:00, per poi scendere a 7°C entro le 16:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’80%, e il vento si manterrà debole, con direzione variabile.

La sera si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. L’umidità rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni di bassa visibilità potrebbero persistere a causa della nuvolosità.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e il cielo potrebbe continuare a presentarsi nuvoloso.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 3.5 NNE max 3.3 Grecale 75 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 3.3 NNE max 3.2 Grecale 71 % 1013 hPa 7 nubi sparse +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.3 NNE max 4.1 Grecale 73 % 1015 hPa 10 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.5 SSE max 3.7 Scirocco 63 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 1.4 ESE max 2.3 Scirocco 65 % 1014 hPa 16 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 0.5 ONO max 1.2 Maestrale 80 % 1014 hPa 19 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.5 NNE max 3.3 Grecale 78 % 1015 hPa 22 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.4 NNE max 4 Grecale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:45

