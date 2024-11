Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Sessa Aurunca si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che interesseranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con temperature che si aggireranno intorno ai 11°C durante la notte e che saliranno fino a raggiungere i 16°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà predominante, con una percentuale che toccherà il 99% nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 11°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una percentuale che si attesterà intorno al 49%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Nord-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. La pioggia leggera inizierà a cadere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno fino a 16°C, ma la percezione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.62 mm.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia, che si attesterà intorno al 58%. Le precipitazioni si concentreranno in particolare nelle ore centrali, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.47 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà ancora elevata, e la probabilità di pioggia rimarrà intorno al 40%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Prec. Vento (km/h)

