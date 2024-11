Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Sessa Aurunca si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, caratterizzato da temperature miti e una copertura nuvolosa variabile. Le previsioni meteo indicano che la notte inizierà con un cielo coperto, ma nel corso delle ore successive si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 40%, garantendo un comfort climatico ottimale per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo suggeriscono una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. La brezza si intensificherà leggermente, ma non si prevedono raffiche significative.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a circa 12°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Le condizioni generali rimarranno favorevoli per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca indicano una giornata di Mercoledì 6 Novembre caratterizzata da un clima mite e stabile, con poche nuvole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12° perc. +10.9° Assenti 7.3 NNE max 6.8 Grecale 66 % 1025 hPa 4 poche nuvole +11.2° perc. +10.2° Assenti 7.8 NNE max 7.6 Grecale 68 % 1025 hPa 7 poche nuvole +12.8° perc. +11.8° Assenti 7.3 NNE max 9 Grecale 64 % 1026 hPa 10 poche nuvole +18.8° perc. +17.9° Assenti 3.9 E max 4.3 Levante 45 % 1027 hPa 13 nubi sparse +20.2° perc. +19.3° Assenti 2.7 S max 3.7 Ostro 40 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.4° perc. +14.6° Assenti 4.3 O max 4.2 Ponente 58 % 1026 hPa 19 poche nuvole +13.8° perc. +12.8° Assenti 7.6 NNE max 7.1 Grecale 61 % 1027 hPa 22 poche nuvole +12.4° perc. +11.5° Assenti 8.9 NNE max 8.5 Grecale 69 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:50

