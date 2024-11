Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo sarà inizialmente sereno, con una temperatura di circa 13,3°C e una copertura nuvolosa del 10%. Con il passare delle ore, si noterà una lieve variazione, con poche nuvole che si presenteranno fino alle 05:00, mantenendo le temperature attorno ai 12°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

La mattina si aprirà con un cielo parzialmente nuvoloso. Dalle 06:00 alle 12:00, la temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 78% alle 12:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 41%. Il vento si manterrà debole, con direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della nuvolosità, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 49% e il 75%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante le nuvole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca indicano una giornata di Sabato con un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in questo inizio di novembre, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13° perc. +12.1° Assenti 6.7 NNE max 6.6 Grecale 65 % 1023 hPa 4 nubi sparse +12.4° perc. +11.4° Assenti 6.3 N max 6 Tramontana 66 % 1022 hPa 7 nubi sparse +14.3° perc. +13.3° Assenti 5.9 NNE max 6.8 Grecale 60 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.7° perc. +18.9° Assenti 0.8 OSO max 1.8 Libeccio 45 % 1022 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +20.4° Assenti 3.2 O max 4.7 Ponente 41 % 1021 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 4.9 O max 5 Ponente 65 % 1021 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° Assenti 6.5 N max 6 Tramontana 62 % 1022 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.2° Assenti 7.7 NNE max 7.3 Grecale 59 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.