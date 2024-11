Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La situazione migliorerà progressivamente nel corso della giornata, con un netto calo delle precipitazioni e un aumento della copertura serena.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà l’83%. La temperatura si manterrà attorno ai 14,8°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 27,1 km/h, rendendo l’atmosfera fresca. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,42 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno tra i 14°C e i 15°C, con un picco di 15,5°C previsto intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 97%, mentre il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque fresco. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente nelle prime ore, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,49 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo coperto che si trasformerà in nubi sparse. La temperatura scenderà a 13,7°C alle 15:00, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 11,6 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e l’umidità comincerà a diminuire.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 7,6°C. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord, e le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 70%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con temperature in calo e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di oggi saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.14 mm 22.1 OSO max 43 Libeccio 84 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.31 mm 23.1 OSO max 42.8 Libeccio 85 % 1002 hPa 7 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.42 mm 17.9 OSO max 37.3 Libeccio 87 % 1002 hPa 10 pioggia moderata +15.2° perc. +14.9° 1.4 mm 28.2 OSO max 59 Libeccio 82 % 1003 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 26 % 19.3 O max 31.5 Ponente 69 % 1003 hPa 16 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° prob. 3 % 10.3 NO max 12.3 Maestrale 74 % 1007 hPa 19 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° prob. 4 % 3.7 N max 7.1 Tramontana 70 % 1010 hPa 22 cielo sereno +8.2° perc. +6.6° prob. 14 % 9.7 N max 11.2 Tramontana 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:38

