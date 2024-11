Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Sesto Fiorentino giovedì 21 novembre si presenteranno caratterizzate da un clima variabile, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nel pomeriggio e in serata, quando si registreranno anche piogge di intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 6,1°C e i 13,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 79,3 km/h.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano una situazione di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 6,1°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, raggiungendo il 77% di nuvolosità. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 23,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 29%.

Nella mattina, ci si aspetta un miglioramento temporaneo con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 11,3°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà al 45%. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, preparando il terreno per un cambiamento nel pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con un passaggio a cielo coperto e l’inizio delle precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 10,9°C e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 34,8 km/h. Le precipitazioni diventeranno più intense, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata e forte nel corso della serata.

La sera sarà caratterizzata da forti piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 89%. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 67,7 km/h, rendendo la situazione meteo piuttosto instabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e prepararsi a eventuali disagi causati dalle forti piogge e dal vento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.5° perc. +5.2° Assenti 6.6 NE max 13.4 Grecale 77 % 1007 hPa 5 cielo coperto +5.8° perc. +5.8° Assenti 3.7 NE max 5.1 Grecale 76 % 1008 hPa 8 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.4 ENE max 4.9 Grecale 64 % 1009 hPa 11 poche nuvole +10.8° perc. +9.1° Assenti 4.5 S max 8.2 Ostro 45 % 1008 hPa 14 cielo coperto +11.2° perc. +9.8° Assenti 9.8 SSO max 22.1 Libeccio 54 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +11° perc. +9.8° 0.18 mm 22.6 SO max 59.1 Libeccio 65 % 1001 hPa 20 forte pioggia +10.5° perc. +10° 6.26 mm 25.6 SSO max 57.1 Libeccio 90 % 998 hPa 23 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.92 mm 32.3 SO max 79.3 Libeccio 85 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:42

