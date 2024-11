Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature minime attorno ai 7,7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che toccheranno i 12,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe influenzare la percezione della temperatura.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si passerà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 7,7°C e 9°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da est e sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 12,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 66%. Anche in questa fase, il vento sarà debole, rendendo la giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che non supereranno i 9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ più pesante.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 10,9°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’80%, e il vento continuerà a essere debole. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti drastici. Martedì e mercoledì si prevede un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.8 ESE max 5 Scirocco 68 % 1031 hPa 5 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2.7 ENE max 3.9 Grecale 70 % 1030 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +9° Assenti 2.4 SSE max 5.6 Scirocco 70 % 1029 hPa 11 nubi sparse +12.5° perc. +11.5° Assenti 3.6 S max 9.3 Ostro 66 % 1027 hPa 14 cielo coperto +12.1° perc. +11.2° Assenti 2.5 SSE max 7.2 Scirocco 71 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.4° perc. +10.5° Assenti 2.6 SE max 4.4 Scirocco 75 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.1° perc. +10.3° Assenti 4.1 SSE max 6.4 Scirocco 77 % 1025 hPa 23 cielo coperto +11.4° perc. +10.6° Assenti 2.6 SE max 4.5 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:40

