Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Sesto Fiorentino si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 20,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, contribuendo a creare un clima piacevole e stabile.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,7°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa minima. La mattina inizierà con temperature che si aggireranno attorno ai 12°C, mantenendo un clima fresco ma non freddo. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che nel tardo mattino raggiungeranno i 19,7°C. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente, permettendo al sole di riscaldare l’aria. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 44% e il 54%, rendendo l’aria piacevole e non afosa. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C, mantenendo comunque un clima mite.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un andamento simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori sopra la media per il periodo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi condizioni ideali per godere di queste belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.5° Assenti 5.5 NE max 6.4 Grecale 74 % 1026 hPa 5 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 4.9 NE max 4.9 Grecale 73 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 4 NE max 6.5 Grecale 62 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +18.9° Assenti 1 NE max 3.6 Grecale 46 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 0.8 O max 2.8 Ponente 46 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 3.2 N max 3.2 Tramontana 65 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 4.2 NE max 4.5 Grecale 72 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 4 NE max 4.3 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:58

