Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Sesto Fiorentino si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che oscilleranno intorno ai 12,8°C. Con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 18,6°C nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai 12,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con intensità che non supererà i 5,2 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Alle 06:00, il cielo presenterà già nubi sparse e la temperatura scenderà a circa 11,4°C.

Durante la mattina, il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa attorno alle 10:00, con una temperatura di 17°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 2,2 km/h. L’umidità, inizialmente al 69%, tenderà a salire, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 18,6°C alle 13:00. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità continuerà a oscillare intorno al 50%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 1,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, tornando a presentare poche nuvole. Le temperature scenderanno a circa 13,7°C alle 19:00, con una leggera brezza proveniente sempre da Nord Est. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino indicano una giornata nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le previsioni del tempo per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.5° Assenti 5.1 NE max 5.1 Grecale 72 % 1025 hPa 5 nubi sparse +11.7° perc. +10.7° Assenti 5 NE max 5.1 Grecale 69 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 3.7 NE max 5.8 Grecale 59 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17.9° perc. +17° Assenti 1.1 NE max 3 Grecale 47 % 1025 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 0.6 ONO max 1.7 Maestrale 50 % 1024 hPa 17 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 3.4 NNE max 3.4 Grecale 64 % 1024 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.6 NE max 4.6 Grecale 73 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 4.7 NE max 4.6 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:57

