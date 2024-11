Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 7,8°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattinata, quando si registreranno temperature comprese tra i 6,8°C e i 10,4°C.

Nel complesso, il meteo di Lunedì si presenterà stabile, con un incremento della temperatura che raggiungerà il picco massimo nel pomeriggio. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata. La mattina inizierà con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma nel complesso il cielo rimarrà grigio. Le temperature si muoveranno tra i 6,8°C e i 10,4°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,7°C, ma il cielo continuerà a rimanere coperto. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 4,4 km/h, senza particolari raffiche. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 63%. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, quindi non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno agli 8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 91%. La situazione meteo non subirà variazioni significative, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sesto San Giovanni non mostrano cambiamenti sostanziali. Martedì e mercoledì si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.2 E max 4.8 Levante 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.7 ESE max 1.8 Scirocco 80 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.7 ESE max 3.1 Scirocco 84 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.5 SE max 4.7 Scirocco 69 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.5° Assenti 4.4 E max 5.4 Levante 63 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.1 SE max 4.5 Scirocco 72 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2 E max 2.2 Levante 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.4 ESE max 2 Scirocco 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:47

