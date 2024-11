Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Sesto San Giovanni si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno fino a +3,0°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature raggiungeranno un massimo di +8,4°C nel pomeriggio, mentre il vento si presenterà debole, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +3,0°C. L’umidità sarà contenuta attorno al 42%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa. I venti, provenienti principalmente da Nord Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 9,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i +4,7°C entro le 09:00. L’umidità scenderà al 35%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 4 e 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una temperatura massima di +8,4°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 70% di nuvolosità. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,1°C alle 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 37%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1032 hPa. I venti saranno molto deboli, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sesto San Giovanni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per pianificare eventuali attività all’aperto. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.4° perc. +1° Assenti 8.8 ONO max 20.8 Maestrale 39 % 1021 hPa 4 cielo sereno +2.9° perc. +0.8° Assenti 7.7 ONO max 19.7 Maestrale 42 % 1023 hPa 7 cielo sereno +2.5° perc. +0.4° Assenti 7.3 O max 14.8 Ponente 44 % 1026 hPa 10 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 3.8 ONO max 5.2 Maestrale 30 % 1028 hPa 13 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.1 O max 4.7 Ponente 23 % 1028 hPa 16 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 3.7 SO max 3.7 Libeccio 28 % 1029 hPa 19 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 0.3 SSO max 2 Libeccio 35 % 1031 hPa 22 cielo coperto +5.4° perc. +5.4° Assenti 1.3 N max 1.7 Tramontana 37 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:43

