Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,7°C e un’umidità che raggiungerà il 58%. Con il passare delle ore, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di schiarite e un aumento delle temperature.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 14,1°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà al 45%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 21,4 km/h. Questo clima mite e soleggiato favorirà attività all’aperto e una piacevole passeggiata lungo la costa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 12,7°C. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con una velocità di circa 9,3 km/h. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole. Questo sarà il momento ideale per godere del sole e delle bellezze naturali di Sestri Levante.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una vista chiara delle stelle. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. Le condizioni saranno favorevoli per una cena all’aperto o una passeggiata lungo il mare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Sestri Levante si prospettano favorevoli, con un netto miglioramento rispetto alla notte. I prossimi giorni continueranno a mantenere un clima stabile e piacevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteo favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.3° Assenti 10 NE max 10.7 Grecale 60 % 1019 hPa 4 cielo coperto +9.3° perc. +7.4° Assenti 12.7 NE max 13.4 Grecale 70 % 1020 hPa 7 nubi sparse +8.5° perc. +6.4° Assenti 12.3 NE max 14.8 Grecale 76 % 1021 hPa 10 poche nuvole +12.5° perc. +11.2° Assenti 10.4 NNE max 21.4 Grecale 52 % 1021 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 9.3 NNE max 15 Grecale 46 % 1020 hPa 16 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 10.7 NE max 12.2 Grecale 64 % 1020 hPa 19 cielo sereno +9° perc. +7.1° Assenti 12.1 NE max 12.4 Grecale 71 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.9° perc. +7.2° Assenti 10.8 NNE max 10.9 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.