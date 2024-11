Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre, Sestri Levante si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Durante la notte, il cielo sarà coperto con possibilità di pioggia leggera, mentre le temperature si manterranno intorno ai 13°C. La mattina proseguirà con piogge moderate, con valori di temperatura che varieranno tra 14°C e 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo significativo di pioggia. Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona, mantenendo temperature simili a quelle della mattina. Infine, la sera vedrà un parziale miglioramento, con il ritorno a cieli coperti ma senza precipitazioni.

Durante la notte, il meteo di Sestri Levante presenterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 13,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 18,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 37%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto e si verificheranno piogge leggere, con temperature che si manterranno tra 14,2°C e 14,6°C. La velocità del vento sarà leggermente inferiore, intorno ai 11 km/h, e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo valori significativi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino alle ore serali. Le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, mentre la velocità del vento varierà tra 10 km/h e 12 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un cielo ancora coperto, ma senza ulteriori precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia scenderà progressivamente, fino a raggiungere valori minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante indicano una giornata di Martedì 26 Novembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 31 % 13.9 SE max 20 Scirocco 89 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.17 mm 16.2 SE max 23.4 Scirocco 93 % 1021 hPa 7 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.5 mm 14.8 SE max 20.5 Scirocco 93 % 1021 hPa 10 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.19 mm 11 SE max 17.6 Scirocco 95 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.59 mm 12.1 SE max 15.7 Scirocco 95 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.41 mm 10.3 E max 13 Levante 92 % 1020 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 18 % 8.4 NE max 10.1 Grecale 86 % 1021 hPa 22 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 8 % 6.3 NNE max 6.8 Grecale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.