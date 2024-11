Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Sestri Levante si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni nuvolose nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 14,8°C e 18,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa minima che non supererà il 19%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,2°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 74%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle ore 07:00. Le temperature saliranno fino a 18°C alle 10:00, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a diminuire, portandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di ampie schiarite e un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,5°C intorno alle 11:00, per poi scendere gradualmente fino a 15,3°C alle 17:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,8°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’81%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in nuvoloso nel corso della mattina. Le temperature miti e la leggera brezza renderanno la giornata piacevole, nonostante l’aumento dell’umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 7.6 NE max 6.4 Grecale 77 % 1025 hPa 4 poche nuvole +14.3° perc. +13.7° Assenti 7.1 NE max 5.4 Grecale 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 7 NE max 5.8 Grecale 71 % 1025 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 3 S max 2.2 Ostro 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 5 S max 3.2 Ostro 66 % 1024 hPa 16 poche nuvole +15.7° perc. +15.4° Assenti 1.5 ENE max 1.7 Grecale 81 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.7° Assenti 6.2 NE max 5.1 Grecale 82 % 1025 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 6 NE max 4.9 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03

