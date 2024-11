Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sestri Levante per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12°C e +16°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai +14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 22%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significativi cambiamenti, mantenendo un cielo coperto fino al mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra +13°C e +15°C. La velocità del vento si manterrà tra i 5 km/h e i 8 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’85%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di +16°C intorno alle 12:00, per poi scendere a +15°C nel tardo pomeriggio. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 76%. Il vento si manterrà leggero, con intensità che non supererà i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a +12°C, con un’umidità che si stabilizzerà intorno al 78%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante indicano un Mercoledì 27 Novembre caratterizzato da un inizio nuvoloso, ma con un miglioramento atteso nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il clima più gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° prob. 14 % 5.4 NE max 6.3 Grecale 86 % 1021 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +12.9° prob. 14 % 7.2 NE max 7.9 Grecale 86 % 1021 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° prob. 12 % 8.1 NE max 8.2 Grecale 84 % 1022 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 14 % 2.5 NNE max 3.6 Grecale 75 % 1023 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° prob. 2 % 4.3 OSO max 3.7 Libeccio 74 % 1021 hPa 16 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 5.7 N max 6 Tramontana 81 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 9.4 NE max 8.7 Grecale 80 % 1023 hPa 22 poche nuvole +12° perc. +11.3° Assenti 8.1 NE max 7.1 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:45

