Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La notte si presenterà con cielo coperto, mentre dalla mattina si assisterà a un progressivo miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. I venti saranno moderati, contribuendo a un clima fresco ma gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La velocità del vento sarà di 24,7 km/h proveniente da Ovest, creando una sensazione di freschezza. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, e già dalle prime ore del giorno si inizierà a vedere un miglioramento.

Nella mattina, ci si aspetta un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 8,7°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 9,7 km/h. Le condizioni miglioreranno ulteriormente, e già a partire dalle 11:00 il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento della temperatura fino a 13°C.

Il pomeriggio si prevede sereno, con temperature che raggiungeranno un picco di 13,2°C intorno alle 12:00. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 10,4 km/h, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 29%, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 6,3°C. Il cielo rimarrà sereno, e i venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Si prevede che il clima rimanga stabile, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.3° perc. +10.6° prob. 2 % 9.4 O max 14.9 Ponente 82 % 991 hPa 4 nubi sparse +9.7° perc. +8.4° Assenti 9.4 NNE max 16.5 Grecale 75 % 994 hPa 7 nubi sparse +8.7° perc. +7.2° Assenti 9.7 NNO max 9.1 Maestrale 70 % 1000 hPa 10 poche nuvole +12.2° perc. +10.5° Assenti 9.4 NNO max 12.7 Maestrale 40 % 1004 hPa 13 cielo sereno +13.2° perc. +11.4° Assenti 10.4 ONO max 10.2 Maestrale 29 % 1006 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +8° Assenti 11.9 N max 11.2 Tramontana 43 % 1009 hPa 19 cielo sereno +7° perc. +4.2° Assenti 15.3 NNE max 16.6 Grecale 47 % 1013 hPa 22 cielo sereno +6.6° perc. +3.8° Assenti 14 N max 15.6 Tramontana 46 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:47

