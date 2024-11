Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sestri Levante per Domenica 3 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si schiarirà nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 19,9°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità sarà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra i 14,2°C e i 19,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, ma non si registreranno precipitazioni. La ventilazione sarà debole, con velocità che non supereranno i 9,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che scenderà al 11%. Le temperature toccheranno il picco di 19,9°C, mentre la ventilazione rimarrà leggera, con velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, rendendo il clima piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 15,0°C. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante indicano una giornata di Domenica 3 Novembre con un inizio nuvoloso, seguito da un pomeriggio più soleggiato e fresco. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli sereni, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° Assenti 9.7 NNE max 9.1 Grecale 64 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 10.3 NE max 9.5 Grecale 64 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 9.4 NE max 9.2 Grecale 71 % 1025 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° Assenti 2 O max 4.4 Ponente 56 % 1025 hPa 13 poche nuvole +19.9° perc. +19.4° Assenti 4.6 OSO max 4.8 Libeccio 57 % 1024 hPa 16 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° Assenti 1.3 NNE max 2.6 Grecale 71 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 8.5 NE max 7.8 Grecale 77 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +14.7° Assenti 9.1 NE max 8.4 Grecale 72 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:05

