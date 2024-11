Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sestri Levante di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,6°C e +13,5°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, raggiungendo punte del 91% in serata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai +11,8°C. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra 11,4 km/h e 12,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 11%.

Nella mattina, il meteo subirà un cambiamento significativo. A partire dalle 10:00, si registreranno piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm. Le temperature si manterranno attorno ai +12,3°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità che si attesterà attorno al 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. Le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12,8°C. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 21 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà, ma rimarrà comunque presente.

La sera porterà un ulteriore mantenimento del cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +13,5°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e la brezza si farà più intensa, con velocità che potranno raggiungere i 19 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 41%, rendendo la serata potenzialmente umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite ma umido, con piogge leggere nella mattina e un cielo coperto per il resto della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno comunque tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° prob. 11 % 11.4 E max 14.3 Levante 81 % 1030 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 8 % 12.5 E max 15.5 Levante 82 % 1029 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 21 % 13.9 ESE max 17.7 Scirocco 85 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.18 mm 15.2 ESE max 21 Scirocco 90 % 1027 hPa 13 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 0.18 mm 13.1 ESE max 18.8 Scirocco 89 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° prob. 28 % 13 E max 17.2 Levante 87 % 1024 hPa 19 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° prob. 31 % 13.8 ESE max 19 Scirocco 89 % 1024 hPa 22 cielo coperto +13.3° perc. +13° prob. 33 % 13.5 ESE max 19.4 Scirocco 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:46

