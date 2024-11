Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sestri Levante di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14°C e i 19°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con intensità che non supererà i 9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 19°C intorno alle 10:00. L’umidità sarà attorno al 60%, creando un clima piacevole. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di freschezza senza eccessivi fastidi.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%. Non si prevedono precipitazioni, e i venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima temperato.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno stabili, attorno ai 15°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo un’intensità leggera. Non si registreranno fenomeni di pioggia, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante di Sabato 2 Novembre suggeriscono una giornata complessivamente serena, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma sempre senza piogge significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno godere di un clima favorevole, ideale per passeggiate e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° Assenti 8.1 NE max 6.7 Grecale 67 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +14° Assenti 8.2 NE max 6.8 Grecale 67 % 1023 hPa 7 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° Assenti 7.2 NE max 6.2 Grecale 69 % 1023 hPa 10 poche nuvole +19° perc. +18.5° Assenti 2.8 S max 2.2 Ostro 60 % 1023 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.4 SSO max 1.7 Libeccio 63 % 1023 hPa 16 poche nuvole +16.5° perc. +16.2° Assenti 3.5 NNO max 3.6 Maestrale 78 % 1022 hPa 19 poche nuvole +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.9 NNE max 6 Grecale 76 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +14.7° Assenti 8.6 NNE max 7.7 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:06

