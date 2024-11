Previsioni Meteo Sestu: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,9°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da Nord-Ovest, con intensità variabile. La serata, invece, porterà un cielo coperto, con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, Sestu si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 34%, con venti leggeri da Nord-Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,1°C. La situazione rimarrà stabile, con poche nuvole e una leggera brezza.

Durante il pomeriggio, il clima si farà più caldo, raggiungendo i 20,9°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 17%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che scenderanno a 14,1°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%, e i venti si faranno più intensi, mantenendosi sempre da Nord-Ovest. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, segnalando un cambio di condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestu nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Giovedì e Venerdì potrebbero portare condizioni più variabili, con temperature in lieve calo. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 3.9 NO max 4.6 Maestrale 66 % 1021 hPa 5 poche nuvole +13.2° perc. +12.4° Assenti 3.4 NO max 4.2 Maestrale 70 % 1021 hPa 8 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 2.5 NNO max 3.4 Maestrale 63 % 1022 hPa 11 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 2.1 ONO max 6.9 Maestrale 59 % 1022 hPa 14 poche nuvole +20.6° perc. +20.4° Assenti 0.6 O max 7.1 Ponente 61 % 1021 hPa 17 cielo sereno +15.9° perc. +15.9° Assenti 9.8 NNO max 15.2 Maestrale 88 % 1022 hPa 20 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 10.3 NNO max 13.2 Maestrale 91 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.1° perc. +13.9° Assenti 10 NNO max 12.5 Maestrale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 17:01

