Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Sestu si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo inizialmente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12,4°C e i 20,7°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25,5 km/h.

Durante la notte, Sestu godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’88%. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il bel tempo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 19,9°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 17%. La brezza vivace continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno a circa 14,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, ma rimarrà comunque sotto controllo. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestu nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni nel clima, in particolare nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti più significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 8 NO max 10.2 Maestrale 88 % 1017 hPa 5 poche nuvole +12.7° perc. +12.2° Assenti 6.9 NO max 10 Maestrale 86 % 1017 hPa 8 poche nuvole +15.3° perc. +14.9° Assenti 5.8 ONO max 11.1 Maestrale 77 % 1018 hPa 11 poche nuvole +19.9° perc. +19.5° Assenti 13 O max 21.6 Ponente 59 % 1017 hPa 14 poche nuvole +20.4° perc. +20° prob. 15 % 18.6 O max 24.9 Ponente 57 % 1015 hPa 17 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° prob. 20 % 8.6 ONO max 13 Maestrale 83 % 1016 hPa 20 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° prob. 15 % 4.6 NO max 6.9 Maestrale 90 % 1017 hPa 23 cielo sereno +14.7° perc. +14.6° prob. 20 % 6.9 NO max 10.6 Maestrale 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:04

