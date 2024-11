Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature attorno ai 16°C, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso, con un incremento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un aumento delle precipitazioni, che si manifesteranno sotto forma di pioggia leggera. La sera porterà un graduale miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Sestu vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 16,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 42%, con una leggera brezza proveniente da Est. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La mattina si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 75%, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi, con accumuli di circa 0,11 mm. Le precipitazioni continueranno fino a sera, con valori che raggiungeranno i 0,56 mm entro le 16:00. La temperatura percepita scenderà gradualmente, arrivando a 17,1°C alle 19:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno attorno ai 16°C. Le precipitazioni si faranno più sporadiche, con accumuli minimi. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’81% e il 96%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestu indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità del clima autunnale potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.9° perc. +15.8° Assenti 2.8 ENE max 4 Grecale 86 % 1023 hPa 5 poche nuvole +15.4° perc. +15.3° Assenti 3 ENE max 4.1 Grecale 87 % 1024 hPa 8 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 3.1 ESE max 5.3 Scirocco 75 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 9.3 SSE max 9.3 Scirocco 63 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 9 % 13.9 SSE max 14.1 Scirocco 66 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.41 mm 9.1 SE max 15.3 Scirocco 82 % 1025 hPa 20 pioggia leggera +16.7° perc. +16.7° 0.12 mm 6.1 ESE max 8.9 Scirocco 87 % 1026 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° prob. 24 % 5.8 E max 7.5 Levante 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:14

