Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e variabilità nelle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, ma le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 15°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con un passaggio a cielo coperto e temperature che non supereranno i 15°C. La sera porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature in ulteriore calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 16°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà di circa 20 km/h da ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 38,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1007 hPa.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con nubi sparse e temperature che varieranno tra i 15°C e i 16°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 22 km/h, con una direzione prevalentemente da ovest. L’umidità continuerà a mantenersi sopra il 75%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a cielo coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 15°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 30 km/h, con raffiche che potranno toccare i 45 km/h. L’umidità scenderà al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1012 hPa.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 11°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 12 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 60%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestu nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un miglioramento atteso nel fine settimana. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da nubi e temperature fresche, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più mite e di cieli sereni, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 26 % 23.5 O max 46.3 Ponente 81 % 1006 hPa 5 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 26 % 27.1 O max 48.4 Ponente 80 % 1006 hPa 8 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° prob. 56 % 25.2 NO max 42.8 Maestrale 77 % 1008 hPa 11 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° prob. 28 % 28.5 NNO max 39.3 Maestrale 70 % 1011 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.2° Assenti 30.6 NO max 45.8 Maestrale 56 % 1012 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +11.8° Assenti 19.6 NO max 37.6 Maestrale 61 % 1015 hPa 20 poche nuvole +11.6° perc. +10.5° Assenti 16 ONO max 33.2 Maestrale 63 % 1018 hPa 23 cielo sereno +10.7° perc. +9.4° Assenti 11.7 NO max 26.6 Maestrale 59 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:03

