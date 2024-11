Previsioni Meteo Seveso: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Seveso indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 14,3°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 9,5°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un incremento di nubi sparse previsto nella sera.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 10,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 13,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,7 km/h e i 4,2 km/h, sempre da Sud Est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 54%.

Nel pomeriggio, si registrerà un leggero calo della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 13,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h, mantenendo comunque condizioni di brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 52%.

La sera porterà un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura scenderà a circa 10,4°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 79%. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 3 km/h. L’umidità salirà al 68%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile incremento delle nubi e un abbassamento delle temperature. Martedì e mercoledì potrebbero portare condizioni più instabili, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 4.5 NE max 4.9 Grecale 70 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 3.2 NNE max 3.9 Grecale 71 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.7 ENE max 4.2 Grecale 69 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 3.2 SSE max 3.6 Scirocco 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.3° perc. +13.1° Assenti 4.2 SE max 4.8 Scirocco 50 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.5° perc. +11.3° Assenti 4.7 SE max 7.8 Scirocco 57 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.9° perc. +9.7° Assenti 3 E max 5.3 Levante 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.2° Assenti 2.7 E max 4.6 Levante 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:54

