Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Seveso si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con un massimo che raggiungerà i 12,5°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 4,9 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo improbabili eventi piovosi significativi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 9,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti si muoveranno da est-nord-est a una velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno lentamente, raggiungendo circa 11,8°C entro le ore centrali della mattinata. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa sarà totale, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con una leggera brezza che non supererà i 2,8 km/h.

Nel pomeriggio, si registrerà un lieve miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 12,5°C intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 48%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 4,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8,5°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente fino al 31%. I venti si calmeranno ulteriormente, con velocità che non supereranno i 3,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteorologica rimarrà tranquilla, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 17 % 2.8 ENE max 8 Grecale 66 % 1022 hPa 4 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 23 % 3.9 N max 9.5 Tramontana 66 % 1021 hPa 7 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 10 % 2 NO max 6.6 Maestrale 66 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11° perc. +9.7° prob. 6 % 1.5 N max 5.3 Tramontana 58 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.4° perc. +10.9° Assenti 2.3 SSO max 6.4 Libeccio 48 % 1024 hPa 16 nubi sparse +11° perc. +9.6° Assenti 4.9 SO max 9.4 Libeccio 53 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 0.8 NNO max 3.6 Maestrale 60 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.1 NNO max 5.3 Maestrale 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.