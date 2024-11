Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Seveso si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,9°C e una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1026 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento del cielo sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 2,4 km/h e i 5,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 44% nel tardo mattino, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità rimarrà bassa, intorno al 44%, e non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, attorno ai 1021 hPa.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che si attesteranno intorno agli 8°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo una direzione da nord-ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Seveso indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 1.8 NE max 3 Grecale 67 % 1025 hPa 5 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 2.9 NNO max 2.7 Maestrale 68 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.6 ONO max 4.9 Maestrale 60 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.7° perc. +9° Assenti 5.5 SO max 5.7 Libeccio 46 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.6° perc. +9.9° Assenti 5.2 SO max 4.6 Libeccio 44 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.1 O max 5 Ponente 57 % 1020 hPa 20 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.9 NO max 3.8 Maestrale 63 % 1020 hPa 23 poche nuvole +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.5 NO max 3.8 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.