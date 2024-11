Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Seveso indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, anche se l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e il vento soffierà da Nord Ovest con velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, mentre il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 46% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Le nuvole inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che arriverà fino al 79%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco del mattino. Il vento rimarrà debole, con intensità di circa 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così una giornata asciutta.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno all’82%. Le temperature scenderanno fino a 15°C, con un’umidità che si avvicinerà al 65%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Domenica si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di una giornata piacevole prima dell’arrivo di un clima più variabile nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +12.7° Assenti 4.2 NO max 6 Maestrale 72 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 4.1 NO max 5.3 Maestrale 68 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 2 NO max 5 Maestrale 58 % 1023 hPa 11 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 3.4 SSO max 3.1 Libeccio 47 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.9° perc. +18° Assenti 3.2 S max 2.4 Ostro 46 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° Assenti 0.7 ENE max 2.6 Grecale 59 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 3.3 NNE max 3.4 Grecale 67 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.1° perc. +13.4° Assenti 3.7 NE max 4 Grecale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:04

