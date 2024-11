Previsioni Meteo Siderno: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Siderno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 8,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno un cielo prevalentemente sereno, con l’arrivo di qualche nube sparsa. Le temperature saliranno, raggiungendo i 16,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, oscillando tra il 24% e il 35%. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, favorendo una sensazione di benessere.

Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 15,1°C alle 15:00. Anche in questo intervallo, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori intorno al 2-3%. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%.

La sera porterà con sé un cielo ancora sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento continuerà a soffiare leggero. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Siderno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni favorevoli continueranno a caratterizzare il clima locale. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e di un’ottima visibilità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.2° Assenti 9 NO max 9.1 Maestrale 57 % 1032 hPa 4 cielo sereno +11.3° perc. +10° Assenti 9 NNO max 8.9 Maestrale 57 % 1030 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.2° Assenti 7.8 NNO max 9.1 Maestrale 56 % 1030 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.4° Assenti 1 NNE max 8.5 Grecale 48 % 1029 hPa 13 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 3.6 SE max 7.5 Scirocco 51 % 1027 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 2.6 E max 2.4 Levante 66 % 1027 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 1.3 NE max 3.5 Grecale 69 % 1027 hPa 22 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 3.1 NO max 3.5 Maestrale 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:35

