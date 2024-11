Previsioni Meteo Siderno: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 2 Novembre a Siderno si presenteranno nel complesso favorevoli, con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra i 16,3°C e i 22,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 51% e il 80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020-1023 hPa.

Nella notte, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo di Siderno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La mattina si aprirà con un clima gradevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, lasciando spazio a momenti di sole, mentre il vento soffierà da Nord-Ovest con intensità leggera, attorno ai 10 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, stabilizzandosi attorno ai 22,5°C. La presenza di poche nuvole garantirà un cielo prevalentemente sereno, ideale per attività all’aperto. L’umidità, sebbene moderata, potrebbe rendere l’aria leggermente afosa, ma le condizioni generali rimarranno piacevoli. Il vento, sempre da Nord-Ovest, continuerà a mantenere una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siderno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un inizio di settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali della zona. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli le condizioni meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 10.6 NO max 11 Maestrale 71 % 1022 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 11.2 NO max 11.9 Maestrale 72 % 1022 hPa 7 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 9.2 NNO max 11.5 Maestrale 68 % 1022 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 2.5 ONO max 9.9 Maestrale 51 % 1021 hPa 13 poche nuvole +22.4° perc. +22.1° Assenti 4 O max 11.9 Ponente 51 % 1020 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +18.9° Assenti 6.1 ONO max 10.8 Maestrale 66 % 1021 hPa 19 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° Assenti 12.5 NO max 14.4 Maestrale 79 % 1022 hPa 22 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 12.6 NO max 14.4 Maestrale 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.