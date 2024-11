Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Siena si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con minime di circa 7°C e massime che raggiungeranno i 13°C. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est, con raffiche che potrebbero toccare i 18 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 70% e l’89%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con temperature comprese tra 7°C e 12°C, mantenendo una costante copertura nuvolosa. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità sarà elevata, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di circa 13°C, ma il cielo continuerà a rimanere coperto. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità presente nell’aria. La sera non apporterà cambiamenti sostanziali, con temperature che scenderanno lentamente verso i 9°C e una copertura nuvolosa che persisterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siena indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.6 SSE max 5.3 Scirocco 74 % 1019 hPa 5 nubi sparse +7.1° perc. +6.2° Assenti 6.1 S max 6.9 Ostro 86 % 1019 hPa 8 cielo coperto +9.2° perc. +8.5° prob. 25 % 6.2 SSE max 10.8 Scirocco 82 % 1018 hPa 11 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° prob. 19 % 8.6 S max 17.8 Ostro 66 % 1016 hPa 14 cielo coperto +12.8° perc. +12° prob. 19 % 8.9 S max 18.3 Ostro 70 % 1014 hPa 17 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° prob. 15 % 5.4 S max 7.1 Ostro 81 % 1014 hPa 20 cielo coperto +10.4° perc. +9.8° prob. 20 % 7.4 SSE max 15.3 Scirocco 89 % 1014 hPa 23 cielo coperto +9.3° perc. +8.6° prob. 19 % 6.3 SE max 9.8 Scirocco 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:46

