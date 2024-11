Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +8,7°C durante la notte e un massimo di +15°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente orientale. L’umidità rimarrà alta, raggiungendo picchi del 93% nelle ore notturne.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +8,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 10%.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,9°C alle 07:00 e saliranno fino a 11,2°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle previsioni del tempo: si registrerà un aumento della temperatura fino a 15°C alle 13:00, accompagnato da pioggia leggera, con un accumulo previsto di 0,1 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’86%, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 17%. Le temperature inizieranno a scendere nel tardo pomeriggio, con valori che si porteranno attorno ai 10,1°C.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9,3°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare debolmente da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e il freddo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.8° perc. +6.9° prob. 2 % 6.1 E max 6 Levante 94 % 1013 hPa 5 nubi sparse +7.1° perc. +6.3° Assenti 5.7 E max 6.6 Levante 94 % 1012 hPa 8 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 1 % 3.7 E max 5.7 Levante 87 % 1014 hPa 11 nubi sparse +14° perc. +13.3° prob. 2 % 3.2 NE max 3.9 Grecale 74 % 1013 hPa 14 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° prob. 17 % 5.3 NO max 10.7 Maestrale 69 % 1012 hPa 17 cielo coperto +10.1° perc. +9.5° prob. 10 % 5.6 N max 5.7 Tramontana 90 % 1013 hPa 20 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.8 NE max 3.4 Grecale 90 % 1013 hPa 23 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 9 % 1.3 ENE max 2.2 Grecale 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:45

